Gaziantep’te kura heyecanı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" projesin kapsamında Gaziantep'te yapılacak 13 bin 890 konut kura çekimine katıldı. Bakan Kurum, "Bu konutların 12 bini merkezde, diğerleri ise ilçelerde olacak. İlk konutu Mart 2027'de teslim edeceğiz. Konutlarla hem kira ve fiyat baskısını azaltacak hem de mahalle kültürünü güçlendirecek, sanayisine ve üretimine de katkı sunacağız" dedi. Törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.