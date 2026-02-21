Her kare, yarınlara bırakılmış kıymetli bir hafızadır

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Emine Erdoğan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Emine Erdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", Harun Özalp'in "Hareket zamanı", Stuart Brock'un "Yasaya karşı", Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" başlıklı karelerini oyladı. "Günlük hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen", Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" ve Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" başlıklı fotoğraflarını seçen Emine Erdoğan, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" ve Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Emine Erdoğan'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihleri ise Ahmed Jihad İbrahim el-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı kareleri ile Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafı oldu. Emine Erdoğan oylamayla ilgili değerlendirmesinde "Gerçeği görünür kılan her kare, yarınlara bırakılmış kıymetli bir hafızadır" dedi.