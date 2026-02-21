Hırka-i Şerif’e ziyaretçi akını
Ramazan'ın manevi atmosferiyle birlikte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kutsal emaneti Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde ziyaretçilere açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzyıllardır süregelen bu kadim gelenek, ramazanın ilk cuma gününde düzenlenen törenle yeniden hayat buldu. Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri'ne bırakılan kutsal emanetlerden biri olan ve 1851'den bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ve Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir de katıldı. Hırka-i Şerif hafta içi 17.00, hafta sonu 17.30'a kadar ziyaret edilebilecek.