Kulüp yöneticilerine bahis gözaltısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda büyük bir operasyona imza attı. Yapılan incelemelerde, bazı kulüp yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçları üzerine yasal bahis siteleri aracılığıyla "şüpheli" bahisler oynadıkları tespit edildi. Yöneticilerin özellikle gol baremleri (alt-üst) ve oyuncu performanslarına dayalı bahis hesapları teknik takibe takıldı. İstanbul merkezli; Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 şüpheliden 32'si yakalandı. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 11. maddesi (şike ve teşvik primi) kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLENLER

Antalyaspor'dan Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel.

Adana Demirspor'dan eski kulüp başkanı Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya.

Giresunspor'dan Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban.

Konyaspor'dan Hakan Faydasıçök, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol.

Alanyaspor'dan Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler.

Denizlispor'dan Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya.

Ankaragücü'nden Adem Başbilen.

Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Topdağ.

Bodrumspor'dan Caner Tuna.

Göztepe'den Enes Memiş.

Kocaelispor'dan Orhan Dönmez.

Gençlerbirliği'nden Süleyman Yurtseven.

Sivasspor'dan Yasin Ocak.

FİNANSAL MASKELERİ DÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu'nun, yasa dışı bahis baronlarına altyapı sağladığını belgeledi. TCMB ve MASAK'ın incelemelerinde kuruluşun veri tabanında, işlemlerin geldiği adres kısımlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi. Hesap açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" gibi ibarelerin kullanıldığı, vadesiz hesaplardan milyonluk transferler yapıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin izini süren ekipler, paranın yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını, buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak çekildiğini belgeledi. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca MASAK raporlar doğrultusunda Tuzlaspor dönemindeki "hayalet bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada 2'si cezaevinde 10 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığının başlattığı "uyuşturucu madde ticareti" operasyonu da yasa dışı bahis çetesine uzandı. 6 ildeki operasyonlarda 17 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada 2023- 2025 yıllarında hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin lira olduğu ortaya çıktı. Huzeyfe ATICI - Leyla YILDIZ/ SABAH