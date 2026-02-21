MHP’den şiddete karşı önemli adım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal yaşamda, eğitimde, sağlıkta yaşanan şiddetin önlenmesi için kolları sıvadı. Hukuk, psikoloji, siyaset bilimi, felsefe, ekonomi ve sağlık alanlarından akademisyenlerin, saha profesyonellerinin görev aldığı komisyona ilişkin çalışmalar, saha örnekleriyle birlikte "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele" kitabında toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, kitap için 22 kişilik komisyonun 4 ay çalıştığını kaydetti. Kitabın önsözünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesi yer aldı. Bahçeli, bireysel ve toplumsal şiddetteki artışın alarm verici boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Küçücük yavrularımıza karşı işlenmiş suç, cinayetler, tecavüzlerin olağanlaşması, hayatın içine yuvalanmış saldırı, şiddet vakıaları, aileden toplumun geneline uzanan kavga ve kutuplaşma hatları derhal müdahale edilmesi gereken, acil eylem planına da ihtiyaç gösteren boğucu sorunlar yumağı" dedi.

İYİ HAL ÖNERİSİ

Kitapta, cezaevinde asgari süreyi dolduran kişilerin otomatik olarak iyi hâlli olduğunun kabul edilmemesi, gerçekten ıslah olduğu kanaatine ulaşılması hâlinde koşullu salıverilmeden faydalandırılması önerildi. Kitapta, bireysel ve toplumsal şiddeti önleme kurulu oluşturulması tavsiyesi de yer aldı.