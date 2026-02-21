MSB'den "Steadfast Dart 2026" paylaşımı: Operasyon gücü sahada sergilendi

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, seçkin gözlemci gününden görüntüler de yer aldı.