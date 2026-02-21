MSB'den "Steadfast Dart 2026" paylaşımı: Operasyon gücü sahada sergilendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı fiili tatbikatı olarak Almanya'daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Steadfast Dart 2026" tatbikatının seçkin gözlemci gününe ilişkin paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, seçkin gözlemci gününden görüntüler de yer aldı.
🎯Steadfast Dart 2026 📍Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı, Almanya 🇩🇪 🗓️20 Şubat 2026 2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri tamamlandı. 🇹🇷 Faaliyetlerde, müttefik unsurların… pic.twitter.com/GJmkHazUcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2026