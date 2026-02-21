Öğrencilerin hedefi küresel olmalı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vakfın destelediği öğrencilerin mütevazi değil hedeflerinin küresel olması gerektiğini söyledi. Bilal Erdoğan şunları kaydetti: "Dünyada hiç bir sahibi olmayan Müslüman toplulukların eğitimi için bir şeyler yapabilir miyiz diye çalışıyoruz.

Dolayısıyla oradaki çocukların eğitimlerinin yaygın olarak gerçekleştirilebilmesiyle ilgili bir dikkat çekmeye, bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Biz de hiç olmazsa şu dönemeçte eğitimleriyle ilgili biraz daha bir şeyler yapılabilir mi diye çalışacağız. Burası da bir eğitim vakfı. Biz de Fuat Sezgin'in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz." Darülaceze'de gerçekleşen Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısında vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya yeniden başkanlığa seçildi.