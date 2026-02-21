SON DAKİKA | Çiftçilerle iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülke kalkınmasına desteğiniz çok. Bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı. 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayırdık. Birileri umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek.

'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' inancıyla daima sizin yanınızda olacağız. Cennet vatanımızda hamdolsun 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar durumdayız. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde ise dördüncüyüz. 21 bitkisel ürünün üretiminde dünyada ilk üçteyiz. Süt üretiminde ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız.