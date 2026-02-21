Terörsüz Türkiye Raporu yayımlandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Meclis internet sitesinde yayınlandı. Komisyonun 18 Şubat'ta yaptığı son toplantısında 47 oyla kabul ettiği rapordaki redaksiyon için yetki alınmıştı. Rapor dün akşam saatlerinde Meclis internet sitesinde yayımlandı. Böylece 107 sayfalık komisyon raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Partilerin görüşlerinin yanısıra şerhlerinin de yer aldığı 107 sayfalık rapor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "takdim" yazısı ile başlıyor ve "sonuç ve değerlendirme" ile "ekler" bölümünden oluşuyor.