Türkiye Gazze’nin yanında

Türk Kızılay, ramazanın ilk gününde Gazzeliler için iftar organizasyonu yaptı. Yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını Türkiye'den giden yardımlarla yaptı. Ayrıca aşevi kapasitesini 60 bin kişiye çıkaran Kızılay, 21'inci İyilik Gemisi'ni de Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Mersin Limanı'ndan uğurladı. Mübarek ramazan ayı, Gazze'deki mazlumların da yüzünü güldürdü. Türk Kızılay, Gazze halkının ilk oruçlarını açması için dev bir iftar sofrası kurdu. Gazze'nin orta kesimindeki Yermuk bölgesinde hazırlanan sokak iftarında yüzlerce aile bir araya geldi, Filistinliler sıcak yemek yedi. Soykırımın başından beri Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini ramazanın gelmesiyle daha da genişleten Kızılay, günlük sıcak yemek kapasitesini 60 bin kişiye çıkardı.

Kızılay'ın ramazan boyunca toplam 1 milyon 800 bin kişilik iftar desteği sunması planlanıyor. Öte yandan Türk Kızılay'ın 21'inci İyilik Gemisi, ramazan ayının ilk gününde Mersin Limanı'ndan hareket etti. 175 bin gıda kolisi ile giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemeleri Gazze'ye doğru yola çıktı. Kızılay, Gazze'de hem acil insani yardım çalışmalarını hem de ramazana özel destek programlarını sürdürmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE DİJİTAL BAĞIŞ DÖNEMİ

KIZILAY Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada Kızılay'ın bu yıl Türkiye genelindeki yardım süreçlerini güçlendirecek yeni modelleri de devreye aldığını belirtti. Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğiyle başlatılan pilot uygulamada ihtiyaç sahipleri kendilerine gönderilen kodla temel gıda alışverişini doğrudan yapabilirken, Migros ile yürütülen dijital bağış modeli sayesinde bağışçıların gönderdiği gıda kolileri hızlı biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

28 ÜLKEDE 1.8 MİLYAR LİRALIK YARDIM

"BU Ramazanda da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" temasıyla iyilik seferberliği başlatan Türk Kızılay, 2026 Ramazan kampanyası kapsamında yurtiçi ve yurtdışında toplam 7.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlıyor. Kızılay, bu yıl Gazze dahil olmak üzere 28 ülkede yaklaşık 1.8 milyar liralık yardım bütçesi ayırdı.