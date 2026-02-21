Ünlü isimlerden uyuşturucu itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerden uyuşturucu itirafları geldi. 5 kişinin tutuklandığı soruşturmada Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimler uyuşturucu kullandıklarını ve nasıl ulaştıklarını detaylarıyla anlattı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i gözaltına alınmıştı. Aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest kalırken, işadamı Barış Talay ve manken Tolga Kulakçı, fenomen Dilara Kırmıt, Tolga Sezgin ve Ramazan Bayar olmak 5 şüpheli tutuklandı. Aralarında boksör Adem Kılıçcı, fenomenler Hakan Kakız, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narlı'nın bulunduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan ünlü isimler, uyuşturucuyu nasıl kullandıklarını ve ne şekilde temin ettiklerini detaylarıyla anlattı. SABAH'ın ünlü isimlerin ifadelerine ulaştı.

'TELEGRAM'DAN SİPARİŞ ETTİM, POSTA KUTUSUNA BIRAKTILAR'

Adresinde yapılan aramada 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde, yaklaşık 27 yıldır aktörlük yaptığını ve aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar" dedi. Ünlü olması nedeniyle torbacılardan kimliğini sakladığını söyleyen Hacıoğlu, "Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim" diye konuştu.

'GECE EVİMİN BALKONUNDA İÇERİM'

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ifadesinde, aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 sene önce tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Tanınan bir sanatçıyım ve yoğun çalıştığım için madde kullanma sıklığım az. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. En son 1 ay önce Almanya'da kullanmıştım. Genellikle gece vakti tek başıma evimin balkonunda içerim. Gerekli kan ve idrar örnekleri alındı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİ KONUĞU DALKILIÇ ÖNCE REDDETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün telefonunda yapılan incelemede meşhur yalı partilerine katılanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da olduğu tespit edildi. Savcılık ifadesinde aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden Dalkılıç, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Garipoğlu'nu tanıdığını ancak partilere hiç katılmadığını söyleyen Dalkılıç, savcının Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede partiye katılanlar listesinde adının yer aldığını belirtmesi üzerine partiye katıldığını itiraf etti. Dalkılıç, "Partiye bir kez katıldım. Burak Ateş davet etti. Yaklaşık 1 saat kaldım. Uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.

'EN SON 1.5 YIL ÖNCE KULLANDIM'

Modacı Kemal Doğulu, tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde kokain kullandığını, beğenmediği için bir daha kullanmadığını ileri sürerek, "1.5 yıldır hiç kullanmadım. Gece hayatım da yok" diyerek suçlamaları reddetti.

KARDEŞİM ÖLÜNCE KULLANDIM PİŞMANIM

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıçcı ifadesinde, 1 hafta önce kardeşinin kanser nedeniyle vefat ettiğini söyleyerek "Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Pişmanım" dedi.

3 İSMİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gaye Kıray, Aykut Tarakçıoğlu ve fenomen Kemal Can Parlak'ın yapılan test sonucu kokain kullandığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün testi negatif çıktı.