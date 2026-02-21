Yolsuzluk zinciri Edirne Belediyesi’ne uzandı

Edirne'de CHP'li Edirne Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Edirne Belediyesi İmar Müdürü Dinçer Asar ve belediye meclis üyesi Nedim Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir işyerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük ve firmaya uygulanan para cezalarının usulsüz şekilde kaldırıldığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de 14 adrese düzenlenen operasyonlarda Edirne Belediyesi İmar Müdürü Dinçer Asar, belediye meclis üyesi Nedim Mercan, işyeri ortakları H.K., A.O., Edirne adliyesi çalışanları E.E.K. ve U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Dosya gizliliğini ihlal' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın genişletilebileceği ifade ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!