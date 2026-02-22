28 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 324 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "28 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. 181'i tutuklandı. 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Pos tefeciliği yaptıkları,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.