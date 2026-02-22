Akıncı hava hedefini Eren’le imha etti

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını artırmaya devam ediyor. Daha önce mini seyir füzesi Kemankeş 1 ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren Akıncı, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen Eren çok amaçlı dolanan mühimmatla benzer bir başarıya imza attı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz'e yöneldi. Sinop açıklarındaki testte, yerden havalanan hedef İHA, Eren mühimmatı ile etkisiz hale getirildi. Akıncı, başarılı atışın ardından Çorlu'ya geri döndü. Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını havahava görevlerine de taşıyan Bayraktar Akıncı, Eren mühimmatı ile yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den bu yana operasyonel olarak başarıyla görev yapan Akıncı TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.