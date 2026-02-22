Tarımsal üretime destek müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına çiftçileri selamlayarak başlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Buradan cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa, biz de daima onların yanında olduk. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek, sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. Ağızlarını her açtıklarında 'Tarıma destek verilmiyor' diyenlerin şu rakamları iyi dinlemesini istiyorum. Sadece geçen yıl doğrudan destek kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer.

Cennet vatanımızda 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre, Türkiye hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada. Sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. 2002'de 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 3 kattan fazla artırarak 2024 yılında 79.1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik.

TÜRKİYE'DE TARIM BİTMEDİ

Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da, Türkiye'de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman bitmeyecek. Hatta ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak. Ama biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten, 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

Vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesi önceliklerimizin başında yer alıyor. Bakanlığımızın, sizlerin ürettiği ürünleri vatandaşlara sahtecilikle, taklitle satanlara, özellikle bunlara karşı sürekli sahada denetim yapıyor. Denetim sonucu gıdada sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz. Ayrıca restoranlar, kafeler gibi yiyecek, içecek hizmeti sunan işyerlerinde karekod uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdik. Zirai ilaçta da taze sebze ve bunun yanında meyvede hasat öncesi ve sonrasında kalıntı kontrolü denetimlerimizi yapıyoruz. Bu denetimlerin yanında fahiş fiyatla da mücadelemiz devam ediyor. Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere, vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte, bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ

Destek modelimiz kapsamında hayvancılık desteklerinin ödemesini geçtiğimiz sene yapmıştık. Şimdi de bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz.

'TARIM SİGORTASI YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUM'

Geçen yıl nisan ayındaki zirai dondan etkilenen bütün üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Maalesef geçtiğimiz günlerde de bazı illerimizde dolu, hortum ve selden üreticilerimiz etkilendi. Devletimizin ilgili birimleri üreticilerimizi rahatlatmak için seferber oldular. Değişen iklim şartları, küresel ısınma bize bu ve benzeri olayların devam edeceğini söylüyor. O yüzden sizleri mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Halihazırda prim ödemelerinin yüzde 70'e kadar olan kısmını biz karşılıyoruz. Deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık bu kaynağı 11 ilimizde üretim için harcayacağız.

ÜRETİCİLERE 150 BİN KÜÇÜKBAŞ DESTEĞİ

Çiftçilerimize bu mübarek günde yeni müjdelerimizi açıklamak isterim. 2026'da 14.5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz. Ayrıca 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' adını verdiğimiz yeni bir proje başlatıyoruz. Projenin ilk etabında 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini karşılayacağız. Proje için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Bu küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize, ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yeni mezun gençlerimize öncelik sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum.