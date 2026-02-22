Türkiye için hayati eşiği aştık

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Filizi Köşk'te düzenlenen iftar programında, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Programda önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun önemine değindi. Bunun Türkiye için önemli bir hayati eşik olduğunu ve bu eşiğin aşıldığını kaydeden Kurtulmuş, ramazan ayının ardından söz konusu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş şunları söyledi: Bu iş bir devlet politikası olarak benimsendi ve devletin bütün kurumları eşgüdüm içerisinde kendi paylarına düşen alanları ciddi bir koordinasyonla sürdürdü. Komisyon da bu devlet politikası olan hedefi bir millet gözetimine çevirdi. Emperyalistlerin birbirine düşman yapamadığı bu bölgenin ağırlıklı nüfusuna sahip olan halklarını düşmanlaştıracak bir anlayışın içine asla girmeyin. Türkiye'nin üniter yapısıyla, devlet sistemiyle ilgili ne bir tereddüt dile getirildi ne herhangi birisi böyle bir teklifte bulundu. Tamamen yanlış bir algıdır.

DÜNYA SEYREDİYOR

Refah Sınır Kapısı her ne kadar kâğıt üzerinde açık olsa da fiilen açık değildir. Yardım konvoylarının girmesiyle ilgili büyük kısıtlamalar var. Bizler buralarda rahat iftar sofralarımızda bulunurken, Gazze halkı çektiği acılara devam ediyor; yarısı suyla dolu çadırlarında bulabildikleri iki lokma rızıkla oruçlarını açmaya gayret ediyor. Bütün dünya da bu zulmü seyrediyor.

ABD'nin İran'a yapacağı bir saldırı bölge için felaket olur. 'Kısa süreli' diye başlayan bir saldırı, nerede duracağının belli olmayacağı çok büyük kırılganlıklara sebep olur. Bunu her vesileyle muhataplarımıza anlatıyoruz.

SURİYE'DE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

En baştan itibaren Suriye'deki üç temel tercihimizi hep dile getirdik. Bunlardan birisi yeni Suriye yönetiminin etnik ve mezhebi anlamda Suriye halkını kuşatan bir anlayışla yönetimi gerçekleştirmesi. İkincisi, silahlı grupların mevcut yeni yönetimin içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Üçüncüsü de toprak bütünlüğünün korunması. Çok şükür bu istikamette önemli gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Bizim, bu bölge üzerinde emperyal hesabı olanlardan farkımız şudur: Onlar bu bölgenin daha fazla bölünmesini istiyor; biz ise derlenip toparlanmasını, entegrasyonunu ve birlik beraberliğini temin etmek için mücadele ediyoruz.

DARBE ANAYASASI TÜRKİYE İÇİN YETERLİ DEĞİL

Türkiye siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisi de 12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli ve yeterli olmadığıdır. Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır. Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemine alır ve mesafe kat eder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır.