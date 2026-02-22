Turkuvaz Medya’da Ramazan coşkusu

Ramazan ayının coşkusu Turkuvaz Medya'da hissediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle takip ediliyor. Turkuvaz Medya stüdyolarına gelerek Hatipoğlu'nun iftar programına katılan seyirciler, programın ardından Turkuvaz Medya'nın kurduğu iftar çadırında oruçlarını açtı. İftar vakti yaklaşırken Nihat Hatipoğlu'nun salona girmesiyle program başladı. Alkışlarla başlayan programda sorular soruldu, cevaplar alındı.

BİRLİK DUYGUSU

Katılım sağlayan gençlerin enerjisi Hatipoğlu'na da yansırken, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı. Programın ardından seyirciler ve Hatipoğlu, Turkuvaz Medya iftar çadırında yemek yedi. SABAH, seyircilerle konuştu:

Gelişim Üniversitesi'nden Muhammed Özen Torun: 8 arkadaşımla geldik. Böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Çocukluğumuz Nihat Hoca ile geçti. İftarda da sahurda da onun programını izlerdik.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim gören Abdullah Ekrem Üzümcü: Nihat Hocamızla beraber iftarımızı yapmak istedik. Şu an çok mutluyum. Ramazanın maneviyatını yaşamak ve birlik beraberliğimizi sağlamak için geldim.

SEVGİ DİLİ İngilizce Öğretmeni Elmas Bıyık: Nihat Hocamızı yıllardır takip ediyorum. Sultanahmet'te programına gitmiştik. O zamanlar oğlum çok küçüktü, bugün üniversiteye gidiyor. İslam'ın özellikle genç kitlelere sevgi ve hoşgörüyle anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bence dinimizi gelecek nesillere sevgiyle, anlayışla, hoşgörüyle anlatıyor. Turkuvaz Medya'nın iftar çadırı da çok güzel olmuş. Hem temiz hem de yemekler çok lezzetli. Çalışanları da bir o kadar güler yüzlü.

Biruni Üniversitesi öğrencisi Rabia Gegek: Program çok güzeldi. Anlattıkları şeyler oldukça farklı ve güzeldi. Nihat Hoca'nın ramazan anlatımları insanın vicdanına dokunuyor.

YEMEKLER ÇOK GÜZELDİ

Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Mustafa Berat Türkoğlu, "Küçükken Nihat Hatipoğlu'nu hep TV'den izlerdik. Canlı görmek çok güzel. Turkuvaz Medya'nın iftar çadırında orucumu açtım. Yemekler çok güzeldi, lezzetli ve hijyenliydi. Sıcak çayımızı da içtik" dedi.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Kadir Korkmaz, "Nihat Hatipoğlu'nu küçükken izlediğimde hep programa katılmak isterdim. Hocamızın anlatımları çok duygusaldı. Ortam da çok güzeldi. Gurur duyduğum bir program oldu. Turkuvaz Medya'ya bize bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Muhammed Emre Turha da "Bu program bizim için değişiklik oldu. Hocamızın anlatımlarını dikkatle dinledim. Sonrasında iftar çadırında yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Düzenleyenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Melek Ay, programın çok duygusal olduğunu belirterek, "Nihat Hatipoğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin. Programdan bize çok duygusal şeyler kaldı. Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. İftar çadırında iftarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.