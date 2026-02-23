AK Parti’den YÖK’e mimarlık eğitimi raporu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, mimarlık eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik mimarlar, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle yapılan istişareler kapsamında hazırlanan Mimarlık Eğitimi Raporu'nun Yükseköğretim Kurulu'na sunulduğunu açıkladı.

Tuncer, hazırlanan raporla YÖK Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye'nin On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde mimarlıkmühendislik eğitiminin güncel gelişmelere uygun şekilde yeniden ele alınmasına katkı sunulmasının amaçlandığını belirtti. Tuncer, eğitimin içeriği, süresi, staj dönemi ve mezuniyet sonrası aşamaların çok boyutlu olarak değerlendirildiğini ifade etti. Kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler hedefi doğrultusunda inşa çalışmalarının aralıksız sürdüğünü hatırlatan Tuncer, "Daha nitelikli eğitimle daha güçlü şehirler ve daha güvenli yarınlar inşa edeceğiz" dedi.