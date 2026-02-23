CHP’li belediye algı peşinde hizmetten kaçıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP'li belediyenin sözde "hayvan sevgisi" bahanesiyle sahipsiz hayvanlar tehlike saçmaya devam ediyor. İlçede, sahipsiz bir köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül'ün yaralanması tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sorumluluğu Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne atmıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi, 5199 sayılı Kanun uyarınca sokak hayvanlarını toplama sorumluluğunun ilçe belediyesine ait olduğunu açıkladı. Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki bakımevi kapasitesinin 700'e çıkarıldığını ve halihazırda 300 köpeklik boş yer bulunduğunu belirterek kapasite yetersizliği iddialarını yalanladı. Öte yandan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın geçmişte başıboş köpekleri toplamayacağına dair yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.