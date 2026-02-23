CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm zulmü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır hayata geçirilemediği için adeta kangrene dönen İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgede yaşayan binlerce vatandaşı canından bezdirdi. Belediye iştiraki TESKİ ile mahalle sakinleri arasındaki sözleşme, 2021'in mart ayında imzalandı. Yaklaşık 600 konutu kapsayan bölgede 3 bine yakın vatandaş kalıyordu. Hak sahiplerine, ruhsatname alındıktan sonra yeni konutların 36 ay içinde yapılıp teslim edileceği bildirildi. Ruhsatname 2023'ün aralık ayında alınsa da CHP'li belediye, bölgede yıllar boyu bir çivi bile çakmadı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kazı faaliyetlerinin başladığını duyurdu, ancak bugüne kadar bölgede yalnızca yarım metre derinliğinde göstermelik bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Mağdurlar, bu süreçte belediyeden gelen ihtarname ile de sarsıldı. Projede 5 yıldır bir çivi bile çakmayan belediye, şimdi de yeni sözleşme için hak sahiplerine ihtarname gönderdi. İnşaatı yıllardır başlatmamasına rağmen proje giderlerini karşılayabilmek yeni bir sözleşme hazırlayan belediye, yeni birim metrekare fiyatı üzerinden vatandaşları daha yüksek meblağlarla borçlandırmaya çalışıyor.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİTLER

Yeni sözleşmeye imza atmayan vatandaşların konutlarına ilişkin yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, üstü kapalı tehditlerde de bulunuluyor. Bu kapsamda bir kısım vatandaşın mecburen yeni sözleşmeye imza atarak geçmiş haklarından feragat ettiği, bazılarının ise hukuki mücadeleyi sürdürdüğü aktarıldı.

YENİ PROTESTO HAZIRLIĞI

Belediyeye güvenerek bu projeye girdiklerini ancak belediyenin kasasında tek bir kuruş bile olmadığını savunan hak sahipleri, ağır bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım talep ediyor. Öte yandan bu süreçte hem CİMER'e hem de belediyeye çok sayıda şikâyet ve dilekçenin de iletildiği aktarıldı. Mağdur vatandaşlar, bu hafta içerisinde bölgede yeni bir protesto gösterisine hazırlanıyor.