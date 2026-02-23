Külliye’de ramazan rüzgârı esiyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu programlara her yaştan vatandaş ilgi gösteriyor.

KONSER COŞKUSU

❱ Program kapsamında dün sanatçı Maher Zain, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. İlahi ve ezgi türündeki eserleriyle dünya genelinde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Zain'in "Assalamu Alayka" gibi sevilen ve ramazanın maneviyatını yansıtan eserlerini seslendirdiği konser büyük beğeni topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konsere katılarak ilahilere eşlik etti.

❱ Öte yandan etkinlikler kapsamında sevilen TRT Çocuk dizisi Tozkoparan İskender oyuncuları da Külliye'de hayranlarıyla bir araya geldi. Çocuklar ve gençler, dizi oyuncularıyla sohbet edip imza alma fırsatı bulurken, program alanında renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

❱ Program kapsamında çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden konserler büyük ilgi görüyor. Söyleşiler, kitap fuarı ve imza günleri de ziyaretçilerden yoğun talep görüyor. Ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleriyle Külliye'de Ramazan adeta bir kültür şölenine dönüşüyor.

❱ Teknoloji ve farkındalık temalı alanlar da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.