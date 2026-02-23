Orman vasfını yitiren alanlar için yeni düzenleme yolda
Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, Milli Parklar Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Öte yandan AK Parti'nin Devlet Su İşleri'ne ait taşınmazlarla ilgili sorunların çözümü için 29 maddelik ayrı bir kanun teklifini Meclis'e sunması bekleniyor. Düzenleme, uzun yıllar önce orman niteliğini kaybetmiş ve fiilen yerleşime açılmış alanlardaki tapu sorunlarını gidermeyi amaçlıyor. Kayıtlarda hâlâ "orman" olarak görünen bu taşınmazlar, Tapu ve Kadastro tarafından yeniden incelenecek. Uygun bulunan yerlerin tapu niteliğinin "genel tapu"ya dönüştürülmesi öngörülüyor.