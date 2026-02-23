Şanlıurfa sahipsiz köpek sorununu çözdü

Şanlıurfa'da sokaklarda gezen ve tehlike saçan sahipsiz hayvan sorunu, Şanlıurfa Valiliği'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucu çözüldü. Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa genelinde sahipsiz köpek sorununun çözüldüğünü ve şehir ile ilçe merkezlerinde artık sahipsiz hayvan bulunmadığını açıkladı.

Çalışmaların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ve valilik koordinasyonunda kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Şıldak, Şubat 2025'ten itibaren tüm ilçelerde belediyelerce hayvan bakımevleri kurulduğunu ifade etti.

3.374 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

Bakımevlerinde 27 veteriner görev alırken, toplama ekiplerinde 62 personel çalıştı. İl genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü, 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi tamamlandı.

Kırsal mahallelerde çalışmalar sürerken merkezlerde denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Vatandaşlardan sahipsiz hayvan gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapmaları istendi.

Şıldak, sürece katkı sunan kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı ile tüm personele teşekkür ederek hedefe ulaşıldığını vurguladı.