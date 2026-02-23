Türkiye’nin yüzen adaları göz kamaştırıyor

Türkiye'nin saklı kalmış doğal zenginliklerini gün yüzüne çıkaran 65 yaşındaki coğrafyacı Prof. Dr. İhsan Bulut, yaklaşık 25 yıllık araştırmalarını dev bir esere dönüştürdü. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi'nde başladığı akademik kariyeri boyunca göllerin üzerinde rüzgarla hareket eden "yüzen adaları" inceleyen Bulut, bu çalışmalarıyla konuyu dünya literatürüne sokmayı başardı.

25 YILLIK ARAŞTIRMA

Keşif yolculuğu, 2000 yılında Amerikalı bir araştırmacının Bingöl'deki adalar hakkında bilgi talep etmesiyle başladı. Bulut, "yüzen adaların" kökleri zemine bağlı olmayan bitkilerin kenetlenerek sudan hafif bir kütle oluşturmasıyla meydana geldiğini bilimsel olarak kanıtladı. Bingöl'den Erzurum'a, Denizli'den Artvin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında 32 yüzen ada keşfeden Bulut, çalışmalarını "Türkiye'nin Yüzen Adaları" adlı iki ciltlik kitapta topladı. Peru ve Bolivya'daki Titikaka Gölü'nde de saha çalışmaları yapan profesör; yerel halkın "posti" veya "gezen ada" dediği bu hassas yapıların korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.