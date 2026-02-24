Bakan Çiftçi’den ’Külliye’de Ramazan’ etkinliklerine ziyaret

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, bir ramazana daha kavuşmanın verdiği huzur ve mutluluk içerisinde olduklarını belirtti. Çiftçi, Türk milletinin ve İslam aleminin ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de ramazan etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Burada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının etkinlik alanında bulunduğunu ifade eden Çiftçi, "Külliyemizin içerisinde işte çocuklarımızın hoşça vakit geçirdiği, aynı zamanda ailelerimizin buluştuğu, ramazan coşkusunun dolu dolu yaşandığı bütün etkinlikler burada da devam ediyor" dedi.

"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Bakan Çiftçi, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı ve Trafik Daire Başkanlığının çocuklara yönelik olarak çeşitli etkinlikler planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınıf ortamında trafikle ilgili çocuklarımıza teorik eğitimler veriliyor. Orada çocuklarımız teorik eğitim aldıktan sonra yan taraftaki uygulama pistinde de bir araçla, bisikletle beraber hem ışıkları tanıyorlar hem yaya geçitlerini tanıyorlar, oradaki trafik levhalarını tanıyorlar. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir anlayış vardır. Dolayısıyla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci aşılanmış oluyor. Böylece çocuklarımız hem trafik konusunda eğitilmiş oluyorlar hem de burada hoşça vakit geçirmiş oluyorlar."