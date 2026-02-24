Balbay’ın Uzungöl açıklamasına tepki

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ortahisar Eğitim derneğinin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay, Uzungöl'ü ziyaret ederek eleştirilerde bulundu. Balbay, "Uzungöl'e beton kilit vurulduğunu" söyledi. Balbay'ın açıklamalarına Uzungöl Turizm işletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz tepki gösterdi. Uzungöl'e haksızlık yapıldığını söyleyen Akyüz, "Uzungöl'ü yalnızca beton üzerinden tarif etmek yöre halkını, esnafı ve turizm elçilerini ve doğasını korumak için yıllardır bedel ödeyen insanları yok saymak demektir. Uzungöl, doğasına sahip çıkan insanların direnciyle korunmuş bir vatan parçasıdır" dedi. Akyüz, "Uzungöl masa başında yazılan cümlelerle değil, sahada verilen bu zorlu mücadeleyle korunmuştur" ifadelerine yer verdi.