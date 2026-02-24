SON DAKİKA | Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! 1 pilotumuz şehit oldu
Son dakika haberleri... , Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazada 1 kahraman pilotumuz şehit oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza kırımın saat 00.50'de meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.