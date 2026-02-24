Haberler

Başkan Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir

Başkan Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerini güçlendirdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Gözetim ve denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz." dedi. Erdoğan, dijital egemenliğin güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir." dedi.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 15:17 Son Güncelleme: 24 Şubat 2026 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu. "ETRAFIMIZA BARIŞ VE GÜVEN YAYIYORUZ" Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: TSK'nın değerli mensupları, HAVELSAN'ın yöneticileri ve çalışanları, TSK'nın değerli temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinizin Ramazan-ı Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu çalışmalarımızı etkin bir koordinasyon içinde yürüten Savunma Sanayi Başkanlığımızı yürekten kutluyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Etrafımıza barış ve güven yayıyoruz. Bugün Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. "DENİZLERDEKİ GÜVENLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ" SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Gözetim kabiliyetimizi artırıyoruz. Denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz. HAVELSAN'ı yürekten tebrik ediyor, kendim ve milletim adıma teşekkürlerimi iletiyorum.