Buca’da işçi eylemi sürüyor
İzmir Buca İlçe Belediyesi'nde görev yapan yaklaşık 300 memur, çeşitli alacaklarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar, 18 Şubat'ta başlattıkları kısa süreli eyleme bugün de devam etti. Grup adına basın açıklamasını Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek yaptı. Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ile 7 aydır ödenmeyen toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmadığını belirterek, bunun gecikme değil hak ihlali olduğunu söyledi. Daha önce açıklanan ödeme takvimlerinin tutulmadığını vurgulayan Hükenek, somut ve derhal ödeme talep ettiklerini, aksi halde 25 Şubat'ta tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar da belediye yönetiminin harcamalarını eleştirerek, memur alacaklarının görmezden gelindiğini savundu. Memurlar açıklamanın ardından olaysız dağıldı.