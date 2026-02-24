‘Casperlar’ın kripto memurları tutuklandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Casperlar" suç örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında 9 polis memuru, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 zabıt kâtibinin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si polis, 1'i kâtip 14'ü tutuklandı. SABAH'ın ulaştığı sevk yazısında; çetenin, bilgi satma karşılığında aldıkları paraları kriptoda akladıkları, Polnet ve Europol sistemine sızıp bilgileri örgüte verip rüşvet aldıkları da yer aldı. Polislerin toplamda 82 milyon lira rüşvet aldıkları saptandı. Kırmızı bültenle aranan Casperlar'ın lideri 'Hamuş' lakaplı İsmail Atız, 3 Temmuz 2025'te Almanya'da yakalanmıştı. Bundan sadece dört gün sonra bırakılan ve İtalya'ya geçen Atız'ın Almanya'da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı Türk vatandaşlarını tutuklayan savcıya silahlı saldırı düzenleteceği ihbarı alındı. Savcının evinin yakınında Atız'la hareket ettiği ileri sürülen G.Ş. adlı kişi 27 Temmuz 2025'te Almanya'da yakalandı. Atız'ın, gözaltıdan iki gün önce G.Ş.'ye kendisiyle ilgili Polis Bilgi Sistemi (Pol- Net) sorgu sonucunu gönderdiği tespit edildi. Bu bilgi Almanya tarafından Türkiye'ye iletildi. Yapılan araştırmada G.Ş.'yi T.C. kimlik numarasıyla 25 Mayıs 2025'te saat 23.19'da Pol-Net'te sorgulayan kişinin Esenyurt Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi'nde görevli A.K. olduğu saptandı. Polis memuru A.K.'nin başka bir örgütün lideri olan S.C.G.'nin eşine sahte ifade ve serbest bırakma tutanağı çıkartarak, yerine imza attığı da ortaya çıkarıldı. S.C.G.'nin, temasta olduğu kamu görevlilerden bilgi temin ederek, Casperlar'a ve diğer suç örgütlerine aktarıp finans sağladığı belirlendi. Kripto memurların toplamda 82 milyon lira rüşvet aldıkları ortaya çıktı.