Dünyada Türkiye rüzgârı esiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 2.5 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE ULAŞACAK: Şehr-i ramazana "merhaba" dediğimiz 19 Şubat'ta ilk iftarımızı, her zaman olduğu gibi yine şehit ailelerimizle yaptık. Şehit yakınlarımız; ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmek için son derece titiz ve hassas bir şekilde hareket ediyor; şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç, hedefine doğru, sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız.

ÇÖZÜM İÇİN ÇABALIYORUZ: Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün kardeşlerimiz için huzur istiyor; herkesin barış içinde yaşayacağı bir bölgenin inşası için ter döküyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan, dünyanın neresinde olursa olsun, hakkı savunuyor, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu, herkes tarafından takdirle takip ediliyor. Türkiye; kanaatlerine önem verilen, söylemleri dikkate alınan, sorunların çözümünde katkısı aranan merkez ülke rolünü giderek perçinliyor. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde, Türkiye'nin yegâne amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretmek gayretinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor.

KÜLLİYE'DE RAMAZAN: Geçen yıl başlattığımız ve milletimizden büyük rağbet gören "Külliye'de Ramazan" programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız, kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanımızın ilgisini çekecek, özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı. Bilhassa hafta sonları anne-babaları; çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup Külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: Sağlık alanında çok önemli çalışmalar yaptık. Şu anda Türkiye genelinde; 8 bin 310 Aile Sağlığı Merkezi, 335 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 973 Toplum Sağlığı Merkezimiz var. Sadece son bir yılda 302 Aile Sağlığı Merkezi ile 71 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni hizmete açtık. Yatırım programımıza toplam 1202 birinci basamak sağlık tesisimizi dâhil ettik. Birinci basamakta 30 bin aile hekimimiz vasıtasıyla insanımıza hizmet sunuyoruz. 2025 yılında ülkemiz genelindeki sağlık tesislerimizde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldı. Bunların yaklaşık 450 milyonu Aile Sağlığı; 21 milyonu ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinde gerçekleştirildi. Akciğer kanseri başta olmak üzere, birçok hastalığın ana müsebbibi olan sigara tiryakiliğiyle mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Açtığımız 784 yeni birimle, sigara bırakma polikliniği sayımızı 1349'a çıkardık. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

GAZZE'YE YARDIM

AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Türkiye Diyanet Vakfı'mız ve diğer kurumlarımız hem ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor; hem de başta Gazze olmak üzere yurtdışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor. Deprem bölgesinde "Yeni evim, ilk iftarım" programımızla, yuvalarına yerleşen depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, ışıl ışıl gözleri, gülen yüzleriyle camilerimizi birer çiçek tarlasına çeviren tüm çocuklarımızın tek tek alınlarından öpüyorum.

ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖZGÜRLEŞMİŞTİR

Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler, hiçbir marjinal ideolojinin "kurtarılmış bölgesi" değildir. Üniversiteler; 86 milyonun evlatlarınındır, halkındır. Üniversiteler; zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, kapıcının, esnafın, işçinin, inşaat ustasının, onların çocuklarınındır. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların içeri alınmadığı, katsayı zulmüyle meslek liselerinin önünün kesildiği ve tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hâkim olduğu karanlık dönemler artık tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Çetin mücadeleler sonucunda üniversiteler, birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine iade edilmiş, halka aidiyeti teyit ve tescil edilmiştir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babalarının malı gibi gören, "arka bahçeleri" gibi gören müstebit ve mütekebbir zihniyetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin, eylemlerle, kavgalarla, baskılarla değil, ilime ve bilime yaptığı nitelikli katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz.