Grup şantiye: İlk turne cumhurbaşkanımız için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçilerin katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlediği iftar programında sahne alan tasavvuf müziği sanatçısı Necip Karakaya'ya Grup Şantiye sanatçıları eşlik etti. Başarılı performansıyla alkış alan programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldı. "Konuya ilişkin değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Belediyemizde çalışan işçi arkadaşlarımızdan kurduğumuz Grup Şantiye'nin ünü giderek yayılıyor. İlk konserini geçen yıl 1 Mayıs'ta veren ekibimiz pek çok etkinlikte sahne aldı. İlk şehir dışı etkinliği ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerimize verdiği iftar programı oldu. Değerli sanatçı dostum Necip Karakaya'ya başarıyla eşlik eden arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.