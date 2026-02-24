Önce birlikte yaşadığı kadını sonra kendini vurdu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki Adaray Bahçelievler durağında önceki gece meydana gelen olayda Recep Kurtboz (54) ve birlikte yaşadığı Nurcan Gündoğan (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kurtboz, yanında taşıdığı tabanca ile Gündoğan'ı başından vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kurtboz aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Nurcan Gündoğan ve Recep Kurtboz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.