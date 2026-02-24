Örnek dönüşüm projesi ERVA

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı evladının şiddetine maruz kalan annenin gözyaşlarına duyarsız kalmayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in hayata geçirdiği ERVA Projesi, çocukları suç ve bağımlılık sarmalından uzak tutarak spora yönlendirdi. Bir annenin çaresiz çığlığıyla başlayan süreç, bugün binlerce gencin hayatına dokunan dev bir sosyal projeye dönüştü. ERVA Projesi, çocukları suç ve uyuşturucu girdabından uzak tutarak 16 bin lisanslı sporcu yetişmesini sağladı. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando gibi çok çeşitli branşlarda verilen eğitimler sayesinde, gençler ilgi duydukları alanda profesyonel adımlar atma şansı yakaladı. Sayısı 3 buçuk yılda 65'e ulaşan Erva Spor Okulları, çocukları suç ve bağımlılık sarmalından uzak tutarak spora yönlendirdi. Projeyi SABAH'a anlatan Vali Çiçek, "Bir annenin gözlerindeki çaresizliği gördüğüm günü unutamıyorum. 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü? Uyuşturucu parası vermediğim için bana şiddet uyguluyor' dedi.

O annenin çığlığı ve gözyaşı üzerine ne yapabiliriz dedik ve hemen harekete geçtik. Kayseri'de Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin temeli de atıldı ama kısa sürede asıl başarının, gençleri bağımlılıktan kurtarmak değil, onları o tehlikeye hiç yaklaştırmamak olduğunu gördük. Bunun üzerine dezavantajlı mahallelerden başlanarak spor okulları kurduk. 'Mahalle bakkalından daha yakın spor okulları' anlayışıyla yola çıkılan projede sporu lüks değil, herkes için ulaşılabilir bir imkân haline getirdik. Bu okullarımız tamamen ücretsiz. Kıyafetinden ayakkabısına, antrenmanından turnuvasına kadar tüm giderler karşılanıyor" dedi. Şehrin projeye sahip çıktığını belirten Vali Çiçek, "Emniyet birimleri dâhil ilgili tüm kuruluşlar süreci yakından takip ediyor. Öğrencilerin gelişimi düzenli olarak izleniyor. Ve sonuç çok çarpıcı: 16 bin genç var ve hiçbirinin tek bir suç kaydı bile yok. Bir annenin gözyaşından doğan ERVA Projesi, bugün Kayseri'de 'önleyici merhamet' anlayışının en güçlü örneği olarak gösteriliyor" dedi.