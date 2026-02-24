SANCAR SİDA göreve hazır

Askeri teknolojilerin gelişmesine paralel olarak hava ve kara sistemlerinin yanında denizler için de güvenlik tehditlerinin sıklığı ve çeşitliliği arttı. Bu tehditlere karşı Türk savunma sanayii modern teknolojiyi askeri birliklere entegre ederek kendi çözümlerini üretiyor. Bu kapsamda tasarlanan ürünlerden biri olan HAVELSAN imzalı SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) dikkat çekiyor. SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen yurtiçinde ve dışında başarıyla görev yapan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegre görev yapabilen ilk ve tek SİDA olma özelliği taşıyor.

ORTAK OPERASYON

SANCAR, sürü altyapısı özelliğiyle diğer otonom araçlarle ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Mayın karşı tedbir göreviyle rakiplerinden ayrılan SANCAR, yeni nesil mayın avlama gemisinden çıkıp görev icra ederek önemli bir operasyonel kabiliyet sunabilecek şekilde tasarlandı. SANCAR SİDA yüksek teknolojisiyle ihracat potansiyeli de taşıyor. SANCAR, ADVENT C4ISR görev sistemi bulunan bir mobil kara kontrol istasyonundan kontrol edilebilmesi sebebiyle NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Böylece farklı gemiler arasında görev aktarılması, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonlar yapılması ve sürü operasyonları düzenlenmesi mümkün oluyor. SANCAR için NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartları ile uyumlu yazılım geliştirmeleri yapıldı.

RİSKLERİ EN AZA İNDİRİYOR

Otonom olarak liman-üs koruma, arama, kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, yüzey savaşı, mayın karşı önlemleri gibi kapsamlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan SANCAR SİDA, insan hayatı için riskleri minimize ediyor. Mavi Vatan'da operasyonel kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı'nın gururu olacak Sancar SİDA için hizmete alım töreni düzenlenecek.