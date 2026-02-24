Şimdi sıra Sındırgı’da

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen, her ikisi de 6.1 büyüklüğündeki depremler; ilçe merkezi ile Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı.

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye giderek depremzedelerle görüştü ve afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı. Kurum'un talimatıyla Sındırgı ve Bigadiç'te 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i işyeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı.

HAK SAHİPLERİ TAŞINDI

Çavdaroğlu Mahallesi'nde 100 TOKİ konutunun hak sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı; ayrıca 338 afet konutu ve 5 iş yerinin ihalesi yapıldı. Böylece iki ilçede 385'i köy evi, 16'sı iş yeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölümün inşasına başlandı. Murat Kurum, "Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek" dedi. Yeni evlerine geçmenin heycanını yaşayan hak sahipleri Fatma Kartal, Leyla Çelikten, Cemal Gündoğan ve Fadime Kaplan memnuniyetlerini dile getirdi.