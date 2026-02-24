Şoförü anlattı: Rıza Akpolat ve ekibi susmamı istedi

İstanbul'da görülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen eski şoför Taner Çuhadar'ın ifadeleri duruşmaya damga vurdu.

Rıza Akpolat'ın ilçe başkanlığı döneminde şoförlüğünü yaptığını belirten tutuksuz sanık Çuhadar, savcılık ifadesinin Akpolat'ın avukatları tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. Çuhadar, "Akpolat ve ekibi susmamı istedi. Konuşmamdan korktular, bana baskı yaptılar" dedi.

Mahkemedeki savunmasında çocuğunun hedef gösterildiğini iddia eden Çuhadar, "Akpolat mahkemede çocuğumu sokak çeteleri ile bir tutup hedefe koydu" ifadelerini kullandı.

Çuhadar, mali işlemlerle ilgili de çarpıcı iddialar ortaya attı. Okan Övet adına kayıtlı bir evin Enz Şirketi'ne devri için 16 milyon lira ödeme yaptığını söyleyen Çuhadar, "Akpolat, eski eşinin nafakasını bile benim banka hesabımdan öderdi" dedi. Ayrıca Audi marka bir aracın satış sürecinde Aziz İhsan Aktaş'ın devreye girdiğini belirtti.

Dava kapsamında 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.