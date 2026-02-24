SON DAKİKA... CHP'nin kurultay davası ile ilgili yeni gelişme! İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Nisan'da görülmeye devam edecek.
