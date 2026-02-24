SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten ortak 'FETÖ' operasyonu: 16 şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli gözaltı kararı verildi.
10 şüpheli yakalandı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor, 5'inin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
