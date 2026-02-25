57. Alay şehitleri anıldı

Çanakkale'de tüm neferleriyle destan yazan 57. Alay'ın kahramanları, Çanakkale Savaşları'na katılmak üzere Tekirdağ'dan cepheye uğurlanmalarının 111. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il protokolü, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, 57. Alay'ın cepheye uğurlanışının tarihi önemi vurgulanırken, Çanakkale'de vatan uğruna can veren kahraman Mehmetçikler için dualar edildi. Program kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Vali Soytürk yaptığı konuşmada, 57. Alay'ın fedakârlığının Türk milletinin bağımsızlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.