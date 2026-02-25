‘Aile Yılı’nda 1 milyon kişiye aile eğitimi

2025 "Aile Yılı" kapsamında doğurganlık hızının artırılması, evliliğin teşvik edilmesi, anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi gibi birçok eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin sorunlarla baş edebilmesi için çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

5 ALANDA EĞİTİM

Ailenin "güçlü ve sağlıklı" şekilde varlığını sürdürebilmesi için eğitim çalışmaları hayata geçirildi. "Sağlık", "Eğitim ve İletişim","Hukuk", "İktisat" ve "Medya" alanlarında 210 konudan oluşan içerik ve yöntemler güncellendi. İnsan merkezli, koruyucu, önleyici yaklaşımın esas alındığı politikaları hayata geçirdiklerini belirteren Bakan Göktaş, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz AEP'ten '2025 Aile Yılı'nda 1.1 milyon vatandaşımız yararlandı. Programın başlangıcından yani 2013'ten bu yana ise 6.2 milyon kişi eğitim aldı" diye konuştu.