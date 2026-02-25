AK Parti İstanbul teşkilatı komşularıyla iftarda buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında düzenlediği programlar çerçevesinde 'Komşuluk İftarı'na ev sahipliği yaptı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra il binasına komşu olan hane sakinleri, iş yeri sahipleri, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştiren programda komşular aynı sofrada buluşurken, sıcak ve samimi bir atmosfer hâkim oldu. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Kıymetli komşularımızı il başkanlığımızda ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün de güzel bir örneğiyle bir aradayız. İlçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle hamdolsun Ramazan ayımızın maneviyatını en iyi şekilde sürdürme gayreti içerisindeyiz" dedi.