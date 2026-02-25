Bakan Tekin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.
