Bakan Tekin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bakan Tekin, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
AA

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý