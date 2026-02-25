Bildiriyi yazanlar gerici azınlık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 168 imzalı 'laiklik bildirisine' yanıt veren Bakan Tekin, "Bu bildiriyi yazanlar gerici azınlıktır" ifadesini kullandı.

ABARTACAK BİR DURUM YOK

"Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddiye alacağım bir eleştiri henüz görmedim" şeklinde konuşan Bakan Tekin şunları kaydetti:

Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, önyargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok. Bizim ana mevzumuz çocuklarımızın okula zevkle, keyifle gelmeleri, eğlenerek öğrenmeleridir. Bir gün tuttukları futbol takımının marşıyla gelmeleri gayet doğal şeylerdir, bunu abartacak bir durum yoktur. Sosyolojik anlamda her ülkenin toplumsal yapısı, tarihi ve medeniyet birikimi çocukların oyunlarıyla gelişir. Bizim oyunlarımızda çocuklar yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenirler. Bu yüzden okul bahçelerimizde geleneksel çocuk oyunlarımızın oynandığı ortamlar istedik.

ANA GÖREVLERİNDEN

Çocuklarımız ülkemizde barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini egemen kılacak ve bayrağımızın bize bu alanları sunan bir enstrüman olduğunu anlayacak farkındalık etkinlikleriyle başlasın istedik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasadan ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatımızdan aldığı ana görevlerden bir tanesinin bu olduğunu referanslandırarak, gönüllülük üzerine bir ramazan ayı etkinliği yapılmasını arzu ettik.

LAİKLİK BİLDİRİSİNE YANIT

Benim bunca yıllık okumalarımdan edindiğim laiklik tanımı; insanların dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alındığı siyasal rejimlerdir. Bu duruşun aksine, inançlı kesime yönelik baskıcı tutum çağdışıdır. Bu kesimler okullardaki neşeli atmosferi ve çocukların heyecanını görmezden geliyorlar. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir. Kendilerini sanatçı ve aydın olarak tanımlayan kişilerin bu millete hakaret etme hakkı olamaz.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Temsil ettiğim camia bu etkinliklere gönüllü katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz adına, bu ağır hakaretlerin mutlaka bir özür gerektiren suç silsilesi olduğunu düşünerek konuyu yargıya taşıma kararı aldım. Süreci yargıya taşıyacağız. ANKARA

BİLDİK VESAYETÇİ KORONUN HAZIMSIZLIĞI

Aralarında Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, Merdan Yanardağ, İlhan Cihaner, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Müjde Ar, Şükrü Erbaş, Rutkay Aziz, Canan Güllü ve Timur Soykan'ın da bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi ortak bir açıklamaya imza attı. "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı metinde, "Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa'yı hiçe sayarak- 'suçlu' gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir" ifadelerine yer verildi.