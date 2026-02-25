CHP ve DEM Partili belediyelerdeki işçi kıyımına tepki: ‘10 bin kişi işsiz kaldı 5 bin kişi sürgün edildi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 13. Geleneksel Basın İftarı programında yaptığı açıklamalarda CHP ve DEM Partili belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara sert tepki gösterdi. Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından bazı belediyelerde sendikalı işçilere yönelik "operasyon" başlatıldığını belirterek ağır bir tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ın paylaştığı verilere göre, yaklaşık 100 bine yakın üye sendikalarından istifa etmek zorunda kaldı. 10 bine yakın işçi işini kaybetti, 5 bine yakın işçi başka yerlere sürgün edildi. Arslan, işe iade davalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Davalarımıza devam ediyoruz. Bu sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. Van'da yaklaşık 635 gündür, Diyarbakır'da ise 600 gündür çadır eylemi yapan işçilerin bulunduğunu aktaran Arslan, DEM Partili belediyelerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını ifade etti.