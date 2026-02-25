Erkekler 28’de kadınlar 26’da evleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "güçlü aile, güçlü Türkiye" ve "en az üç çocuk" çağrılarının önemi, TÜİK'in 2025 verileriyle bir kez daha ortaya çıktı; açıklanan istatistikler aile kurumunun desteklenmesi gerektiğini gösterdi.

552 BİN 237 EVLİLİK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, Türkiye'de evliliklerin azaldığını, boşanmaların ise artmaya devam ettiğini ortaya koydu. 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025'te 552 bin 237'ye geriledi. Boşanan çift sayısı ise 2024'te 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793'e yükseldi.

İZMİR BOŞANMADA İLK SIRADA

Boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il İzmir oldu. İzmir'i Antalya ve Denizli izledi. En düşük boşanma hızı ise Hakkâri'de görüldü. Bu ili Şırnak ve Bitlis takip etti. Evlilik süresine göre veriler, riskin özellikle evliliğin ilk döneminde yoğunlaştığını gösterdi. 2025 yılında boşanmaların yüzde 34'ü ilk 5 yıl, yüzde 20.3'ü 6–10 yıl içinde gerçekleşti. Bu durum, evliliğin erken yıllarının en kırılgan dönem olduğunu ortaya koyuyor. Boşanmalardan 191 bin çocuk etkilendi. 2025'te kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Velayet dağılımında yüzde 74.6 anne, yüzde 25.4 baba oranı gerçekleşti. Veriler, boşanma sonrası çocuk bakım sorumluluğunun büyük ölçüde annelerde kaldığını gösterdi.

YAŞ FARKI AZALDI

İstatistiklerde, evlilik yaşının her iki cinsiyette de daha ileri yaşlara ertelendiğini ortaya koydu. Erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28.5 iken kadınlarda 26 oldu. Veriler, Türkiye'de evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7.76 ile Gaziantep olurken Osmaniye ve Şanlıurfa da onu takip etti. En düşük evlenme hızı ise binde 4.18 ile Tunceli'de görüldü. Gümüşhane en düşük evlenme hızında ikinci, Ardahan üçüncü il oldu.

YABANCI GELİN DAHA FAZLA

2025'TE yabancı damat sayısı 5 bin 347 ile damatların yüzde 1'ini oluştururken yabancı gelin sayısı 28 bin 646 ile toplam gelinlerin yüzde 5.2'sine ulaştı. Yabancı damatlarda ilk sırada Suriyeliler (%20.9), ardından Almanlar (%18.8) ve Afganlar (%5) geldi. Yabancı gelinlerde ise Suriyeliler (%13.8), Özbekler (%13.7) ve Faslılar (%9.6) ilk üç sırayı oluşturdu.