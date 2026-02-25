İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik zirvesi... Bakan Çiftçi başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Türkiye genelindeki asayiş ve güvenlik konuları tüm boyutlarıyla ele alındı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen mevcut operasyonel faaliyetler değerlendirilirken, sahadaki uygulamalar ve alınması planlanan ilave tedbirler üzerinde duruldu. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik başlıkların da gündeme geldiği toplantıda, güvenlik birimlerinin eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.

"HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN KARARLIYIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız güçlü iş birliği ve tam koordinasyonla kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.