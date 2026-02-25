İletişim Başkanı Duran'dan dünyaya Somali mesajı: "Asla göz yummayacağız!"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli'ne katıldı. Programda ayrıca Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Federal Cumhuriyeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somalili heyet ile çok sayıda davetli de yer aldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının diğer ülkelerden farklı olduğuna işaret ederek, "Afrika'yı tek boyutlu okumalarla değerlendirmek, kıtanın asıl hikayesini ıskalamaktır. Afrika kadim medeniyetlerin, eşsiz doğal güzelliklerin ve zengin kültürel çeşitliliğin kıtasıdır. Bugün Afrika, genç ve dinamik nüfusu, kaynak zenginliği ve bölgesel entegrasyon adımlarıyla küresel ekonominin yeni çekim merkezlerinden biri haline gelmektedir. İşte bu nedenle biz, Afrika ile ilişkilerimizi eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak kazanım anlayışıyla ele alıyoruz. Yatırım, ticaret, teknoloji, eğitim, altyapı ve savunma sanayii dahil olmak üzere pek çok alanda daha fazla birlikte üretmeyi, birlikte büyümeyi ve birlikte gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Afrika'nın yükselişi, yalnızca Afrika için değil, küresel ölçekte daha adil ve daha dengeli bir uluslararası düzen için de güçlü bir imkandır" diye konuştu.

'İSRAİL'İN SOMALİLAND GİRİŞİMİNE KARŞIYIZ'

Duran, "Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan, bunu meşrulaştırmaya yeltenen hiçbir girişim asla kabul edilemez. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Somali'nin yanındadır. Biz, bu tür dayatmalara karşı durmayı bir tercih değil, bir ilke olarak görüyoruz ve bu ilkeden asla geri adım atmayacağız. İsrail'in Somaliland'i tanımaya yönelik girişimine açık ve net bir şekilde karşıyız. İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırım ve bölgesel siyasete yönelik saldırganlığını Afrika Boynuzu'na taşımasına göz yummayacağız. Bu adımı, bölgenin hassas güvenlik dengesini zedeleyen ve Afrika Boynuzu'nu belirsizliğe sürükleyen son derece tehlikeli bir hamle olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'UZAY ÜSSÜ PROJESİ YENİ İMKANLARA VESİLE OLACAK'

Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin genişlediğini vurgulayan Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ilan ettikleri üzere Somali açıklarında sondaj yapacak Çağrı Bey gemisini geçen hafta uğurladık. Somali'nin balıkçılık alanındaki teknik kapasitesinin geliştirilmesi için iş birliğimizi de burada zikretmeden geçmeyelim. Son olarak Somali'de belki de en mühim iş birliğimiz olarak uzay üssü projemizden bahsetmek istiyorum. Bu heyecan verici projenin, Türkiye ve Somali'nin uluslararası prestijini artırmasının yanı sıra güvenlik, savunma sanayi, teknoloji paylaşımı gibi birçok alanda yeni imkanlara vesile olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Somali ortaklığını yalnızca mevcut başlıklarda değil, denizcilikten gıda güvenliğine, yenilenebilir enerjiden dijital dönüşüme, eğitimden sağlığa, lojistik ve yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Hamdolsun bunlar çok güzel gelişmeler ve bu listeyi uzatmak mümkün. Amacımız, sahada kapasite üreten ve Somali'nin kurumsal gücünü artıran projelerle iki ülkenin ortak refahına katkı sunmaktır" diye konuştu.