İlim Yayma Vakfı’ndan Taksim’de iftar

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına

İstanbul Valisi Davut Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve protokol mensupları katıldı. Katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek vakıf çalışmaları ve gündeme dair istişarelerde bulundu.