İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Beşir Güven görevine başladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından HSK kararnamesiyle göreve Mehmet Beşir Güven getirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcıvekilleri ve adliye personeli katıldı. Güven'e törende çiçek takdimi yapıldı.